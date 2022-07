Berry beautiful

Gone are summer’s pop brights, this autumn is all about drama – berry-bitten lips worn with pale, porcelain skin, blackcurrant coloured nails and dark, delectable fragrances.

Jo Malone Blackberry & Bay Cologne, £76, www.jomalone.co.uk

YSL Volupté Sheer Candy Lipstick, £21.15, www.debenhams.com

Estée Lauder Pure Color Nail Lacquer in Black Plum, £14.50, www.esteelauder.co.uk

Nars Lip Gloss in Place Vendôme, £17.50, www.narscosmetics.co.uk

Pixi Tinted Brilliance Balm in Bitten Berry, £12, www.pixibeauty.co.uk

Topshop Lipstick in Beguiled, £8, www.topshop.com

Bourjois Paris Palette Lèvres Colorissimo in Roses Muses, £6.99, Superdrug

Lancôme Berries in Love in 453, £12, www.lancome.co.uk

Lancôme La Vie Est Belle, £56, www.lancome.co.uk