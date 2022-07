The 9 best nude makeup products

Here are our favourites for autumn:



Chanel Le Vernis Nail Colour in Frenzy, £18, 020 7493 3836

Chanel Lumiere D’artifices Beiges, £46, 020 7493 3836

Autograph Pure Colour Multi Blush in Coral, £12, www.marksandspencer.com

Dior Vernis in Beige, £18, www.houseoffraser.co.uk

Topshop Lipstick in Whimsical, £8, www.topshop.com

Clinique Colour Surge Eye Shadow Quad in Choco Latte, £25, www.houseoffraser.co.uk

MAC Nail Lacquer in Skin, £10, www.maccosmetics.co.uk

Clinique Lid Smoothie Antioxidant 8-Hour Eye Colour in Ginger-ly, £17, www.clinique.co.uk

Clarins Rouge Prodige Lipstick in Nude, £17.50, www.clarins.co.uk